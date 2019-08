Regierung führt vorsätzlich den Verfall der inneren Sicherheit herbei und fördert Straftaten

„Es darf keine Nachsicht gegenüber jenen

geben, die sich anmaßen,

für sich selbst rechtsfreie Räume zu schaffen.“

Helmut Kohl

Die durch die Merkel-Regierungen etablierte Herrschaft des Unrechts, die in der verfassungs- und gesetzwidrigen Grenzöffnung für unkontrollierte Zuwanderung kulturfremder Menschenmassen besteht, ist in ihrer kriminellen Dimension noch nicht aufgearbeitet. Sie hat schwerwiegende Folgen, die sich immer deutlicher abzeichnen. Zu ihnen gehören die permanent ansteigende Kriminalität der Zugewanderten und der damit verbundene Verfall der inneren Sicherheit, die zentrale Aufgabe und Verpflichtung des Staates gegenüber seinen Bürgern ist. – Eine voraussehbare Entwicklung, die aber billigend in Kauf genommen und somit sehenden Auges, also vorsätzlich herbeigeführt wurde.

Kriminalität der Zugewanderten

Nach Statistiken des Bundeskriminalamts1 wurden:

2014 im Bereich der Allgemeinkriminalität 115.011 Straftaten aufgeklärt , bei denen mindestens ein Zuwanderer als Täter ermittelt wurde (3,6 % der Straftaten insgesamt);

2018 gab es 296.226 Zuwanderer-Straftaten (9,7 %); –

hinzu kommen in dem Jahr 165.769 (8,6 %) tatverdächtige Zuwanderer, nichtdeutsche Tatverdächtige insgesamt 589.200 (30,5 % der Tatverdächtigen insgesamt). (Zu 2014 keine Angaben)

Etwas aufgeschlüsselt:

2014 wurden 122 (4,4 %) Straftaten von Zuwanderern gegen das Leben aufgeklärt;

2018 waren es 430 Fälle (14,3 %); davon endeten 61 mit dem Tod des Opfers; –

hinzu kommen 2018 bei diesen Delikten 550 tatverdächtige Zuwanderer.

2018 waren es 430 Fälle (14,3 %); davon endeten 61 mit dem Tod des Opfers; – hinzu kommen 2018 bei diesen Delikten 550 tatverdächtige Zuwanderer. 2014 gab es 848 (2,6 %) aufgeklärte sexuellen Übergriffe von Zuwanderern;

2018 waren es 6.046 Fälle (11,8 %); –

hinzu kommen 2018 bei diesen Delikten 5.626 (12,4 %) tatverdächtige Zuwanderer.

2018 waren es 6.046 Fälle (11,8 %); – hinzu kommen 2018 bei diesen Delikten 5.626 (12,4 %) tatverdächtige Zuwanderer. 2014 gab es 18.512 (2,8 %) aufgeklärte Körperverletzungen durch Zuwanderer;

2018 waren es 73.177 Fälle (10,7 %);

hinzu kommen 2018 bei diesen Delikten 60.109 (9,9 %) tatverdächtige Zuwanderer.

Die zugewanderten, überwiegend kraftstrotzenden jungen Männer bringen aus ihren Kulturen ein anderes Verhältnis zu den Frauen und zur Gewalt mit, als es sittlicher Standard der europäischen Zivilisationsentwicklung geworden ist.

Besonders kennzeichnend ist dafür die Aussage des afghanischen „Flüchtlings“ Hussein K., der im Oktober 2016 eine Freiburger Medizinstudentin vergewaltigte und anschließend grausam ermordete.

Er war bereits vorher in Griechenland wegen Mordversuchs an einer Studentin verurteilt worden, und ein griechischer Polizist hatte einen Satz besonders gut im Gedächtnis behalten: „Während der Vernehmungen hat er uns gefragt, was soll das denn alles, es war doch nur eine Frau.“ 2



Die FAZ verharmloste diese Aussage in ihrem Vorspann, er habe „ein gestörtes Verhältnis zu Frauen“. Es ist nicht das gestörte Verhältnis eines Einzelnen, sondern nur der extreme Ausdruck einer generellen Einstellung der vorderasiatischen und afrikanischen Männer, die Frauen als unter dem Manne stehende Objekte zu betrachten, die ihnen gefügig zu sein hätten und andernfalls zu züchtigen seien.

Abakus.News

Diese Einstellung zeigt sich auch in erheblich wachsenden Übergriffen auf Frauen in den Krankenhäusern, weil sich Männer mit Migrationshintergrund nicht von Frauen behandeln lassen wollen. Am 21. Juli 2019 berichtete die „Augsburger Allgemeine“, ein Syrer habe im Augsburger Klinikum eine Pflegerin bedrängt und – „im Namen Allahs“ – mit einer Bombe gedroht. Er wollte nicht von einer Frau behandelt werden. Im Wortwechsel habe er gesagt: „Du Frau, du nicht reden. Bei mir in Heimat Frauen nicht reden. Mann reden!“ Dann kam es zu einem Übergriff: „Laut Anklage umarmte er die Krankenpflegerin und küsste sie auf den Kopf, beides gegen ihren Willen.“ 3



Verlässliche Daten über Gewalttaten und sexuelle Übergriffe insgesamt an deutschen Kliniken gibt es bundesweit nicht, stellt „Tichys Einblick“ fest. „Interessante Zahlen hat allerdings die „Welt“ für Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Die Fakten sind erschreckend. Dass die rasante Zunahme der Straftaten eindeutig mit den riesigen Wellen der Zuwanderung zusammenhängt, wagt seit Jahren allerdings kaum noch eine Zeitung zu schreiben – auch die „Welt“ nicht. Krankenhaus-Mitarbeiter – vor allem Frauen – werden beschimpft, bespuckt und bedroht. Patienten zerstören sogar Möbel. 2017 wurden mehr als 10.000 Straftaten an Kliniken allein in NRW erfasst.“

Inzwischen haben Krankenhäuser bereits Sicherheitsdienste engagiert.

Der 17-jährige Abdulla A. aus Syrien hatte einer 24-jährigen Deutschen auf offener Straße mit dem Messer schwerste Verletzungen zugefügt, weil seine 13- und 14-jährigen Brüder und er sich beleidigt gefühlt hatten. Vor Gericht ließ er über seinen Anwalt zu Protokoll geben: „Der Beschuldigte kennt es aus seiner Kultur so, dass Konflikte mit dem Messer ausgetragen werden. Er beschreibt die regionalen Bräuche wie folgt: Wird man beleidigt, darf man zustechen. In schweren Fällen darf man die Person töten. Er führt aus, dass sein Verhalten nach den religiösen Anforderungen nicht zu beanstanden war und begreift nicht, weshalb er in Haft sitzen muss.“ 4

Gewohnheitsmäßige Selbstjustiz also.

Eine neue, bisher nur von linksextremen Antifa-Banden bekannte Dimension erreicht die Ausländerkriminalität in der absoluten Respektlosigkeit und Aggressivität gegen die Polizei des Landes, das sie aufgenommen hat und versorgt. Nach einer Statistik des BKA leisteten 2018 in Deutschland 6.562 nichtdeutsche Tatverdächtige Widerstand gegen Vollzugsbeamte; 3.549 griffen sie tätlich an; 879 begingen Landfriedensbruch, d.h. übten Gewalt aus oder drohten mit Gewalt aus einer Menschenmenge heraus.

Jugendbanden mit Migrationshintergrund, die sich in der Stadt und im Schwimmbad randalierend zusammenschließen, auch Raubdelikte verüben und mit Rauschgift handeln, machen z. B. die saarländische Stadt Saarlouis in einem Ausmaß unsicher, dass die Polizei ihrer kaum noch Herr werden kann. Oberbürgermeister Peter Demmer, selbst ein ehemaliger Polizeibeamter, läutete jetzt die Alarmglocken. In einem Brandbrief an den Innenminister des Saarlandes, Klaus Bouillon (CDU), forderte er mehr Polizeiunterstützung für seine Stadt. „Nur ein Mehr an Beamten auf der Straße bringt ein Mehr an Sicherheit und die Gewähr, dass wir auch noch in Jahren Herr der Lage in unseren Städten und Gemeinden sind.“

Zur Begründung schrieb er u.a.:

„Schmerzliche Erfahrungen mussten wir an unserem größten Fest, der Emmes, in diesem Jahr machen. In der angrenzenden Altstadt kam es in den frühen Morgenstunden der Festtage immer wieder zu massiven Problemen mit Jugendbanden, die allesamt Migrationshintergrund haben. In einem Fall musste die Polizei den ‚geordneten Rückzug‘ antreten, da das polizeiliche Gegenüber derart in der Überzahl war, dass die Unversehrtheit der Beamtinnen und Beamten gefährdet war. Und das, obwohl die eingesetzten Kräfte Angehörige der Operativen Einheit (OpE) waren. Was dies auf die Bürgerinnen und Bürger, die das Ganze mitbekommen haben, für einen Eindruck macht, braucht nicht extra erwähnt zu werden.“ 6



Pixabay kostenlose Bilder

„Rechtsstaat in Teilen nicht mehr funktionsfähig“

Nicht nur die Polizei ist zunehmend überfordert, auch die Justiz gerät immer mehr in einen Notstand. Der Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel wandte sich jetzt mit drastischen Worten an die Öffentlichkeit: Der Rechtsstaat sei „in Teilen nicht mehr funktionsfähig“. Die Verbrecher „lachen uns aus“. Verhandelt würden praktisch nur noch Haftsachen, also Verfahren, bei denen der Angeklagte in Untersuchungshaft sitzt. Bis zum Urteil ist Untersuchungshaft Freiheitsentziehung und muss deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Dauert die U-Haft länger als 6 Monate, in besonderen Fällen länger als 12 Monate, muss der Beschuldigte freigelassen werden. 2018 habe das in 13 Fällen geschehen müssen.7

Hinzu komme, dass die Sicherheitsbehörden wegen Personalknappheit oft nicht in der Lage seien, Haftbefehle zu vollstrecken. „Allein in Berlin haben wir Zahlen, die so hoch sind, dass sie für Aufsehen gesorgt haben: Gegen 1.633 Personen liegt ein offener Haftbefehl vor. Zählt man alle offenen Haftbefehle zusammen, auch die der entwichenen Gefangenen, die Gesuchten wegen Ersatzfreiheitsstrafen, Strafvollstreckung, Ausweisung oder Unterbringung, sollen es sogar mehr als 8.500, Stand März 2018, allein in Berlin sein“, sagte er der Welt.

Der Personalmangel habe auch dazu geführt, dass 52.000 unerledigte Gutachten auf die Bearbeitung warteten. Beispielsweise lägen DNA-Analysen bei Wohnungseinbrüchen erst nach zwei oder drei Jahren vor.“ 8

Deutschlandweit, so meldete „Die Zeit“, waren zum Stichtag 28. März 2019 in der Polizeidatenbank Inpol-z 185.736 Menschen mit einem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben wie aus einer parlamentarischen Anfrage der Grünen hervorgehe. „Das sind mehr Menschen, als beispielsweise in Saarbrücken oder Hamm leben. Noch dazu wird diese Zahl seit fünf Jahren kontinuierlich größer, vom März 2018 bis zum März 2019 allein um fast sechs Prozentpunkte.“ 9

Unkontrollierter Zugang für Kriminelle und Terroristen

Es ist völlig klar, dass die permanent unkontrolliert offenen Grenzen auch Kriminellen und Terroristen erlauben, unbemerkt ins Land zu gelangen und hier Straftaten zu verüben. Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, der von 1998 bis 2005 den BND leitete und bis 2009 Innenstaatssekretär war, hatte bereits im Herbst 2015 vor Terroranschlägen und Verwerfungen in der Gesellschaft gewarnt, falls der Zustrom nicht besser kontrolliert werde. Zwei Jahre später warnte er erneut:

Die Grenzen seien weiterhin für jeden offen, der angebe, Asyl zu suchen. „Jeden Monat kommen zurzeit circa 15.000 Migranten zu uns, von denen wir zum großen Teil nicht wissen, wer sie sind und ob sie eine kriminelle oder terroristische Vergangenheit haben“, sagte er. „So viele Leute ohne Identitätskontrolle ins Land zu lassen ist unter Sicherheitsaspekten grob fahrlässig. Zwischen innerer Sicherheit und einer effizienten Kontrolle von Außengrenzen besteht ein unauflöslicher Zusammenhang.“ 10

Der unterstrichene Satz lautet im Umkehrschluss: „Zwischen den unkontrollierten offenen Grenzen und den anschwellenden Straftaten der auf diese Weise ins Land gekommenen Zuwanderer besteht ein unauflöslicher Zusammenhang.“ Die unkontrollierte Grenzöffnung ist nicht nur grob fahrlässig. Die Bundesregierung nimmt die dadurch ermöglichten Straftaten und terroristischen Anschläge gegen die eigene Bevölkerung geradezu billigend in Kauf.

Auch das Bundeskriminalamt stellte wiederholt und so auch in seinem Lagebericht 2018 fest:

„Aufgrund der Flüchtlingssituation hat sich für die terroristischen Organisationen die Möglichkeit ergeben, mögliche Attentäter oder Unterstützer in die Bundesrepublik einzuschleusen. Zudem können sich unter den Flüchtlingen Einzelpersonen befinden, die entweder bereits vor der Einreise terroristischen Organisationen angehörten oder sich erst während des Aufenthaltes in Deutschland aufgrund unterschiedlichster Faktoren – vor allem aufgrund einer professionellen Propaganda und gezielten Internetaktivitäten von Angehörigen terroristischer Organisationen – radikalisieren.

Entsprechende Hinweise auf mutmaßliche Kämpfer bzw. Angehörige, Unterstützer oder Sympathisanten terroristischer Organisationen unter den Flüchtlingen und entsprechende Ermittlungsverfahren bestätigen dies. Damit geht die Gefahr einher, dass sich aus diesem Kreis einzelne Personen dazu entscheiden, eigenständige terroristische Aktivitäten in der Bundesrepublik durchzuführen.

Die Anschläge in Würzburg/BY und Ansbach/BY im Juli 2016, das Attentat in Hamburg im Juli 2017 sowie die verhinderten Attentate durch die Festnahmen in Chemnitz/SN Anfang Oktober 2016 und Schwerin Ende Oktober 2017, die jeweils von allein reisenden männlichen Jugendlichen oder jungen Männern verübt wurden, untermauern diese Einschätzung.“11

Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am 19.12.2016 mit 11 Todesopfern und 55 Verletzten ist hier noch nicht einmal erwähnt.

Die Eingangsformulierung „Aufgrund der Flüchtlingssituation …“ ist natürlich eine Verschleierung des schuldigen Dienstherrn, es müsste natürlich heißen: „Aufgrund der von der Bundesregierung angeordneten permanent unkontrollierten offenen Grenzen …“

Nach Informationen der FDP-Bundestagsfraktion hat das Bundesamt für Migration (BAMF) von 2014 bis Anfang 2019 mehr als 5000 Hinweise auf Verbrecher unter den Flüchtlingen, die „Straftaten nach dem Völkerrecht“ begangen haben sollen, an Bundeskriminalamt und Generalbundesanwalt gemeldet. Von anderen Stellen sollen etwa 2000 ähnliche Meldungen eingegangen sein.

Die „Bild“ meldete dazu: „Doch nur in 129 Fällen wurden Ermittlungen begonnen! Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine FDP-Anfrage hervor (liegt BILD vor). 2015/16 hatte es 3800 Hinweise gegeben – aber nur 28 Ermittlungen! Ein Sprecher des Innenministeriums zu BILD: ‚Die große Zahl der Hinweise hat es nicht zugelassen, allen zum Beispiel durch polizeiliche Vernehmungen unmittelbar nachzugehen.’“ 12

Für die sonstigen eingesickerten Kriminellen, die vor der Strafverfolgung in ihrem Heimatland geflohen sind, gibt es natürlich keine Zahlen. Aber ihre Straftaten und derjenigen, die aufgrund der bekannten archaischen Gewohnheiten hier zu Straftätern geworden sind, sind ja der Bundesregierung bekannt.

Aber die Grenzen werden deswegen nicht geschlossen und kontrolliert, was das vorsätzliche In-Kauf-Nehmen dieser Verbrechen durch die Bundesregierung klar demonstriert.

Gerade las ich zu den in Düsseldorfer Freibädern randalierenden Migrantenbanden eine schon zynisch zu nennende Stellungnahme des Bundesinnenministeriums: „Wir verurteilen diese Ausschreitungen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe). „Die örtlichen Behörden müssen alles ihnen Mögliche tun, um die Bevölkerung vor Randalierern und Gewalt in Freibädern zu schützen“.

Der Bund und die Bundespolizei seien für den Schutz in Freibädern allerdings nicht zuständig. Dafür seien die Polizei in den Ländern sowie die Kommunen verantwortlich.13

Und wofür ist die Bundesregierung verantwortlich? Dass solche Gewalttäter überhaupt unkontrolliert ins Land gelangen konnten!

Beihilfe durch die Bundesregierung

Der zentrale Staatszweck ist die Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit. Menschen sind in einer staatlichen Rechtsgemeinschaft, um den möglichen Kampf jedes gegen jeden und die damit verbundene Selbstjustiz auszuschließen und den Organen des Staates, Polizei und Justiz, das Gewaltmonopol und die Durchsetzung der individuellen Rechte zu übertragen. Der Staat hat also gegenüber jedem Bürger eine grundlegende Schutzpflicht und der Bürger ein Schutzrecht gegenüber dem Staat, hat er doch sozusagen im Vertrauen auf den Schutz des Staates auf die eigenmächtige Wahrung seiner Sicherheit „mit der Axt“ verzichtet.

Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau führt aus, man könne die Summe aller Schutzpflichten oder auch Schutzrechte zusammenfassend geradezu „als das ´Grundrecht auf Sicherheit` bezeichnen, und es darf angesichts des jeder verfassungsrechtlichen Grundrechtsgewährleistung denklogisch vorausliegenden Staatszwecks, nämlich der Gewährleistung von äußerer wie innerer Sicherheit, als das erste und wichtigste Grundrecht bezeichnet werden.“ 14

Es ist die größte Verletzung des Grundrechts auf Sicherheit der Bürger, noch dazu im weiteren verfassungs- und gesetzeswidrig, wenn die Bundesregierung über Jahre unkontrolliert Millionen Menschen aus kulturfremden Ländern über offene Grenzen ins Land lässt, von denen sie weiß, dass islamische Terroristen und sonstige Verbrecher darunter sein müssen und nachweislich sind, auch dass viele aufgrund ihrer archaischen Gewohnheiten hier zu Straftätern werden.

Im deutschen Strafrecht gibt es den Tatbestand der Beihilfe nach § 27 StGB. Danach wird als Gehilfe eines Straftäters „bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.

Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist nach § 49 Abs. 1 StGB zu mildern.“

Unter Hilfeleistung ist jede Handlung zu verstehen, welche die Herbeiführung des Taterfolges durch den Haupttäter objektiv ermöglicht, fördert oder erleichtert. Dabei kommt es nicht darauf an, ob dieses Verhalten für den Haupttäter erkennbar ist oder nicht, sodass auch die heimliche Beihilfe die Voraussetzungen erfüllt. 15

Wenn z.B. der vorsätzliche Einbruch eines Täters in einen Supermarkt dadurch ermöglicht oder erleichtert wird, dass ein Angestellter abends die Außentür zum Lager pflichtwidrig nicht abgeschlossen hat, weil er dem Chef nach einem Streit eins auswischen will und mindestens einen Einbruch billigend in Kauf nimmt, macht er sich der vorsätzlichen Beihilfe schuldig.

Die Bundesregierung hält fortgesetzt pflicht-, verfassungs- und gesetzeswidrig die Grenzen unkontrolliert offen16, so dass seit Jahren Millionen Menschen in das Land kommen können, von denen sie weiß, dass sich darunter auch Terroristen und sonstige kriminelle Straftäter befinden müssen und, wie verschiedene terroristische Anschläge und ansteigende Straftaten beweisen, auch befinden. Wie oben in Anlehnung an den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes August Hanning bereits festgestellt: Zwischen den unkontrollierten offenen Grenzen und den anschwellenden Straftaten der auf diese Weise ins Land gekommenen Zuwanderer besteht ein unauflöslicher kausaler Zusammenhang. Die Regierung ermöglicht und fördert so deren Straftaten in Deutschland.

Damit sorgt die Bundesregierung vorsätzlich für den Verfall der inneren Sicherheit und leistet meines Erachtens zigtausendfache Beihilfe zu Straftaten von Zuwanderern. Auch letzteres geschieht vorsätzlich, weil sie das Geschehen dieser Straftaten für wahrscheinlich halten muss und diese damit billigend in Kauf nimmt, was Vorsatz bedeutet.

Man mag ihr zugute halten, dass ihr diese Straftaten eher unerwünscht sind. Das ist jedoch strafrechtlich nicht relevant. Entscheidend ist, dass sie sich mit diesen Folgen ihres Handelns abfindet, sie akzeptiert und trotzdem, etwa zur Verfolgung anderweitiger Ziele, so gehandelt hat und weiter so handelt.17

Die Gehilfenschaft der Bundesregierung wird von den Menschen empfunden, wenn die Mutter des polnischen LKW-Fahrers, der von dem Terroristen des Attentates auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 21.12.2016 mit Pistolenschüssen richtiggehend hingerichtet wurde, ein Jahr später klagte: „Ich möchte Frau Merkel sagen, dass sie das Blut meines Sohnes an ihren Händen hat!“; und wenn die Mutter der von einem „Flüchtling“ ermordeten Susanna Feldmann, der dann in den Irak zurückeilte, aus dem er zuvor „geflohen“ war, in einem offen Brief an die Regierungschefin schrieb: „Das Blut meiner Tochter klebt an Ihren Händen, Frau Merkel.“ 18



Natürlich kann man sich nicht der Illusion hingeben, dass der Generalbundesanwalt auf eine Anzeige ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe gegen Merkel & Co einleiten würde; denn er ist dem Justizminister, und dieser ist der Bundeskanzlerin gegenüber weisungsgebunden; und in Wirklichkeit haben wir auch keine von der Regierung völlig unabhängigen Gerichte, wie an anderer Stelle nachgewiesen wird.18

Vermutlich würde nach den heutigen juristischen Maßstäben eine solche Dimension staatlichen Handelns von einem Gericht auch gar nicht als Beihilfe im Sinne des § 27 StGB gewertet werden. Und Strafvorschriften, die dieser Dimension entsprechen, sind nicht vorhanden. Die herrschende Parteien-Oligarchie hat sich strafrechtlich abgesichert.

Der Kirchenvater Augustinus schrieb einst: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande.“ – Wir werden derzeit von einer solchen Räuberbande regiert, die nur nicht durch äußere Gewalt an die Macht gekommen ist, sondern durch die subtile psychische Gewalt der Bewusstseinsmanipulation via Massenmedien.

Uns bleibt – noch – das offene Wort, um darauf hinzuweisen, was sich in Wahrheit in diesem Lande abspielt, in der Hoffnung, dass sich doch immer mehr Menschen vom Tropf der Mainstream-Medien befreien und anfangen, selber zu denken.

———————————-

1 bka.de

2 faz.de 26.1.2018

3 zitiert nach tichyseinblick.de 23.7.2019

4 zitiert nach politikstube.com 25.7.2019

5 bka.de 5.6.19 S. 34

6 epochtimes.de 23.7.2019

7 tagesspiegel.de 5.7.19

8 jungefreiheit 19.7.19

9 zeit.de 29.5.2019

10 welt.de 31.12.17

11 Anm. 1, S. 57

12 philosophia-perennis.com 7.3.2019

13 mmnews.de 28.7.2019

14 afdbundestag.de, S. 90

15 Vgl. juraforum.de/lexikon

16 siehe auch: Prof. Rupert Scholz

17 Vgl. juraindividuell.de

Zu den anderweitigen Zielen siehe hier

18 freiewelt.de 21.12.2017 ; freiewelt.de 15.1.2019

19 Vgl. Fassade Gewaltenteilung

Werbeanzeigen