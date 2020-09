Wie man die Migrations-Wirklichkeit durch sprachliches „Framing“ verschleiert und verändert

Der geballten politischen Linken im rot-rot-grünen Berliner Senat sind die vielen „abgelehnten Asylbewerber“ ein Dorn im Auge – nicht weil sie noch da sind, sondern weil sie nach Bundesrecht „ausreisepflichtig“ sind. Denn man möchte – das ist ja erklärter Wille des bis in die CSU reichenden linken Spektrums – so viel wie möglich zur Erhöhung der Vielfalt und Reduzierung der deutschen Einfalt im Lande begrüßen und behalten. So ersetzt man nun die vielen „negativen“ Begriffe, mit denen die vielfältig Einreisenden aus „unfreundlicher Abwehrhaltung“ bezeichnet werden, mit positiven Namen, die die realen rechtlichen Verhältnisse verschleiern und aus dem Bewusstsein verdrängen. Die Wirklichkeit wird sprachlich verändert und abgelöst.

Ende 2019, meldete RBB24 am 11.2.2020, hielten sich 12.956 ausreisepflichtige Ausländer in Berlin auf, 351 mehr als im Jahr davor. Insgesamt lebten laut Ausländerzentralregister (AZR) 46.310 Ausländer in der Hauptstadt, die erfolglos Asyl beantragt hatten, aber inzwischen zum größten Teil aus vielfältigen Gründen längst eine Duldung, ein Bleibe- oder Aufenthaltsrecht ersessen haben (vgl. dazu Wikipedia). Berlin hat im vergangenen Jahr 6.316 Asylsuchende neu aufgenommen, aber nur 1.000 abgelehnte Asylbewerber und andere ausreisepflichtige Ausländer (widerwillig) abgeschoben. Diese Zahlen machen dem linken Senat immer wieder unangenehme Schlagzeilen.

Nun hat er ein „Diversity-Landesprogramm“ mit praktischem Leitfaden „Vielfalt zum Ausdruck bringen“ für alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes beschlossen ( hier ), das vom grünen Justizsenator Dirk Behrendt koordiniert wird. Die damit verbundene umfassende Sprachregelung soll dazu führen, „respektvoll mit den Menschen in dieser Stadt kommunizieren zu können, unabhängig von ihrem Lebensalter, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität, ihrer Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer Behinderung“.

Teil dieser Sprachregelung ist eben die für die Flüchtlings- und Migrationsszene. Von den Bediensteten der öffentlichen Verwaltung soll sie dann allmählich in das Bewusstsein der Bevölkerung einsickern.

Meinungen lenken, Handlungen beeinflussen

In dem Leitfaden wird darauf hingewiesen (S. 6), dass die Sprache die Kraft habe, die Menschen zu verbinden, aber auch gesellschaftliche Konflikte schüren und verstärken könne. So sei beispielsweise in den Medien häufig von einer „Flüchtlingswelle“ oder einem „Flüchtlingsstrom“ die Rede. Die Zusammensetzung der Worte „Flüchtling“ und „Welle“ rufe bestimmte Assoziationen hervor. Eine Welle sei groß und bedrohlich und schwer kontrollierbar. In einem solchen Bild stünden die Gefahr, der Kontrollverlust und die Bedrohung im Vordergrund. Geflüchtete Menschen würden bei Verwendung eines solchen Sprachbildes mit Bedrohung assoziiert, auf die zum Beispiel mit Abschottung reagiert werde.

„Wie solche Bedeutungsrahmen (Frames) entstehen und welche Wirkungen sie haben, untersucht das Konzept des Political Framing. Die Neuro- und Kognitionsforschung hat gezeigt, dass sich mit dem Spracherwerb im Gehirn kognitive Deutungsrahmen, so genannte Frames, formen. Über Sprache und die jeweils adressierten Frames können dann Assoziationen geweckt, Meinungen gelenkt und Handlungen beeinflusst werden.“

Um solche Frames zu verstehen, die unsere Wahrnehmungen und Meinungen beeinflussen, sei es notwendig, die selbst gebrauchten Worte zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Man müsse aufmerksam werden, welche Bezeichnungen bei anderen Menschen Betroffenheit auslösen, sie diskriminieren, abwerten, verletzen und welche Assoziationen mit bestimmten Worten hervorgerufen werden.

Indem aber so die psychologischen und gesellschaftlichen Wirkungen traditionell gebrauchter Worte aufgezeigt werden und sozusagen davor gewarnt wird, benutzen die Autoren des Leitfadens selbst dieses „Political Framing“, um mit neuen „treffenden“ Bezeichnungen ihrerseits gewünschte Wirkungen hervorzurufen.

Verwischung der asylrechtlichen Unterschiede

In einer tabellarischen Übersicht führen sie die verschiedenen gängigen politischen Bezeichnungen für Menschen mit „Migrationsgeschichte“ auf (S. 12 f.), analysieren sie und ersetzen sie durch in ihrem Sinne „treffende“ Bezeichnungen.

a) Der Begriff Asylantin, Asylant sei, auch durch die Instrumentalisierung politischer Gruppen, stark negativ konnotiert und werde häufig dann verwendet, wenn Geflüchtete als Bedrohung oder Belastung betrachtet werden. Auch der alternative Begriff Asylbewerber sei nicht besser, sondern irreführend, da er suggeriere, dass man sich um ein Asylrecht bewerben müsse. Dabei bestehe das Grundrecht auf Asyl. „h. Menschen bewerben sich nicht um Grundrechte, sondern haben sie einfach.“ Besser seien die Bezeichnungen Asylsuchende oder Schutzberechtigte.

Was für ein Unsinn. Die Wahrheit ist, dass nicht alle, die mit dem Zauberwort „Asyl“ illegal über die Grenzen eindringen, das Grundrecht auf Asyl haben, sondern nur die wirklich politisch Verfolgten. Und daher muss eben in einem Asylverfahren festgestellt werden, wer wirklich asylberechtigt ist, also das Recht auf Asyl in Anspruch nehmen kann. Das Ergebnis ist, dass es insgesamt noch nicht einmal 1 % sind. So entsteht dann auch die große Gruppe der „abgelehnten Asylbewerber“, die ausreisepflichtig sind und abgeschoben werden müssen.

Die Asylbewerber und die dann abgelehnten Asylbewerber als „Schutzsuchende“ zu bezeichnen, verschleiert völlig die asylrechtlichen Verhältnisse und suggeriert Mitleid heischend, dass alle selbstverständlich berechtigt im Land und aus humanitären Gründen willkommen sind.

Ronald Berthold schreibt daher in der Jungen Freiheit vom 18.9.2020: „In diesem Fall hebelt Rot-Rot-Grün sprachlich nicht weniger als das Asylverfahren aus, in dem Ämter und Richter darüber entscheiden, ob jemand asylberechtigt ist.“

b) Die abgelehnten Asylbewerber sind in der Regel illegale Migranten, die ohne Genehmigung einreisen oder sich ohne gültige Papiere im Land aufhalten. Sie suchen nur ein besseres Leben und höhere Einkommen, als es in ihrem Heimatland möglich ist. Statt dieses Namens soll verharmlosend irreguläre Einreise oder undokumentierte Migranten verwendet werden.

Die Absicht ist offensichtlich: Wo die Bezeichnung „illegal“ fehlt, schwindet auch das Bewusstsein, das sie eigentlich zurückgeführt werden müssen. Damit hätte der Senat, wie Ronald Berthold schreibt, „auch sprachlich seine Missachtung des Rechts gerechtfertigt. Die Hauptstadt schiebt so gut wie keine Illegalen ab.“

c) Nur wenige illegale Migranten kommen aus wirklicher Armut und wirtschaftlicher Not; sie könnten die hohen Schlepperkosten gar nicht aufbringen. Aber auch sie sollen nach dem Willen des extrem linken Berliner Senats nicht abfällig Wirtschafts- oder Armutsflüchtlinge genannt werden, wie es üblicherweise geschehe. Mit dem Begriff „Armutsmigration“ werde vor allem eine vermeintliche Einwanderung in die Sozialsysteme betont. Doch die sei ja gesetzlich ausgeschlossen. –

Womit dem Bürger suggeriert wird, daher könne es sie auch nicht geben. So einfach ist das. Das bedeutet umgekehrt, sie kommen nicht wegen der leistungslosen Sozialbezüge zu uns, sondern um durch Arbeit ein eigenes Einkommen zu erzielen.

Folglich wird realitätsverschleiernd geraten, es solle besser von Arbeitseinwanderung gesprochen werden.

d) Auch der Begriff Flüchtling wird als sehr problematisch angesehen. Er reduziere den Menschen auf einen Teil seiner Biographie und sei darüber hinaus „aufgrund der Instrumentalisierung politischer Gruppen, aber auch aufgrund von medialen Wortneuschöpfungen wie ´Flüchtlingswelle´, stark negativ besetzt“. Es sollten die Begriffe Schutzsuchende oder geschützte Personen verwendet werden.

Ronald Berthold fragt in der Jungen Freiheit treffend, ob die negative Besetzung des Begriffes „Flüchtling“, mit dem offiziell auch immer die illegalen Einwanderer bezeichnet werden, nicht an deren hoher Kriminalitätsrate liegen könnte. „´Flüchtlinge´ ist ein ursprünglich Empathie-erzeugendes Wort, das erst durch die Realität Ablehnung erfährt.“ Es frage sich, wie schnell auch der Ruf des neuen Ausdrucks „geschützte Personen“ „versaut ist, weil ´schon länger hier Lebende´ Schutz suchen müssen vor ´geschützten Personen´.“

e) Schließlich geht es auch dem Begriff Ausländer an den Kragen. Er verorte ja eigentlich Menschen mit Lebensmittelpunkt im Ausland, d. h. er klinge nicht nach einer Person, die in Deutschland lebe, arbeite und hier ihren Lebensmittelpunkt habe.

In der Vergangenheit sei mit der zunehmenden Abwendung vom Begriff Gastarbeiter zunächst das Wort Ausländer gewählt worden, um damit in Deutschland Menschen mit Migrationsgeschichte zu bezeichnen. Doch man könne es nicht mehr als Synonym für Eingewanderte benutzen, sondern solle diese stattdessen als Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft bezeichnen.

Damit wird suggeriert, dass jeder Einwanderer quasi auch schon ein integrierter Einwohner ist, er hat nur noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Alle gehören schon zu uns, es handelt sich halt um noch nicht länger, sondern etwas kürzer hier Lebende.

Fazit

Um das von globalen Playern ausgegebene Ziel der Auflösung homogener Völker durch Massenmigration zu erreichen, das auf diesem Blog vielfach beschrieben wurde (s. dazu hier), handeln die linken Herrschenden im Lande Berlin besonders offen und unverblümt daran, im Rahmen der bundesdeutschen verfassungswidrigen Grenzöffnung so viel Migranten und Flüchtlinge wie möglich ins Land zu lassen und auch entgegen geltendem Recht zu behalten.

Diesem Ziel dient ihre oben beschriebene Methode, gewohnte Begriffe durch „kognitive Deutungsrahmen, so genannte Frames“, zu ersetzen, die im Bewusstsein der Menschen gewünschte „Assoziationen wecken“, welche die Wirklichkeit verschleiern und ablösen, um auf diesem Wege ihre „Meinungen zu lenken und Handlungen zu beeinflussen“. Man folgt damit ganz dem von George Orwell in seiner totalitären Zukunftsvision „1984“ beschriebenen Mittel des „Neusprech“, womit durch Sprachmanipulation bewusst Tatsachen verborgen, die Ziele oder Ideologien der Anwender verschleiert und damit die Freiheit des Denkens aufgehoben werden soll (vgl. Wikipedia).

Es ist ein weiteres Beispiel des Wachsens totalitärer Gesinnungen und Methoden, wie sie sich auf den verschiedensten Ebenen in diesem Lande seit Jahren vollziehen. Auffallend ist, dass von diesem versteckten inneren Faschismus linker Politiker stets dadurch abgelenkt wird, dass lautstark vor dem „hochgefährlichen“ äußeren Neofaschismus rechter Parteien gewarnt wird.