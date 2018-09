Luthers Rebellion und die Protestanten heute

„Hebet euch weg von den reinen Quellen, ihr unreinen Schweine! Hinaus mit euch aus dem Heiligtum, ihr verruchten Krämer! Berührt nicht länger mit den oft entweihten Händen die Altäre … Das Maß ist voll. Sehet ihr nicht, dass die Luft der Freiheit weht?“ (Ulrich von Hutten)

Als Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg anschlug, um die Auswüchse des Ablasshandels anzuprangern, ahnte er nicht, dass er damit eine Entwicklung in Gang setzte, die sich zu einem reißenden Strom auswachsen sollte: Die katholische Kirche wurde tief erschüttert, alte Bindungen und Maßstäbe zertrümmert, die mittelalterliche Gesellschaftsstruktur eingerissen und Europa in Nationen und getrennte Konfessionen aufgegliedert. Ein solcher Thesenanschlag mit dem Angebot, sie gegen jeden zu verteidigen, war an sich nichts Besonderes, sondern eine alte Praxis der mittelalterlichen Universitäten. Und der zuständige Bischof hatte auch an den akademischen Thesen nichts zu beanstanden.

Doch auf die von Luther zusätzlich besorgte Verbreitung der Thesen im Volk strömte ihm wachsende Zustimmung aus allen Teilen des Landes zu; und die heftigen Erwiderungen und Angriffe der Ablassprediger und ihrer gelehrten Helfer ließen den kampfesmutigen Luther zu weiteren Angriffen übergehen, in denen er seine Kritik an der Kirche kräftig ausweitete. Sie gipfelte schließlich darin, die päpstliche Autorität über die Christenheit überhaupt zu bestreiten. Ja, er rief Kaiser, Könige und Fürsten auf, wenn die Raserei der Römlinge so weitergehe, diese Geißeln der Menschheit mit Waffen anzugreifen „und die Angelegenheit nicht erst mit Worten, sondern mit gezücktem Schwert zur Entscheidung zu bringen.“ 1 Im Volk fanden seine deftigen Formulierungen helle Begeisterung. „Einen hemmungsloseren und wirkungsvolleren Polemiker hat die Weltgeschichte nie gekannt. Beinahe alles, was er schrieb, war kriegerisch, mit Humor gesalzen und mit Schmähreden gepfeffert.“ 2 Ein Gesandter des Papstes fand halb Deutschland in offenem Aufruhr gegen Rom, so dass er es nicht wagte, sich als solcher zu erkennen zu geben.

Die Empörung Luthers fand ein Echo in allen Ständen, in denen sich das Freiheitsgefühl einer neuen Zeit und der Drang nach einer grundlegenden Erneuerung von Kirche und Gesellschaft bereits ausgebreitet hatte. Nach Reformation sehnten sich nicht nur viele Theologen, sondern auch die aus kirchlicher Bevormundung sich lösenden Humanisten, viele Reichsritter und Adlige, die Freiheitsluft atmenden Bürger in den Städten und vor allem die Masse der unter feudalen Lasten leidenden Bauern. Die neu erfundene Buchdruckerkunst machte es möglich, dass Luther bald im ganzen Land verehrt und bejubelt wurde. Der vom Papst nach Deutschland gesandte Kardinal Aleander schrieb in einem Bericht: „Ganz Deutschland ist aufgebracht gegen Rom. … Martin wird abgebildet mit einem Heiligenschein und einer Taube über seinem Kopf. Das Volk küsst diese Bilder. … Ich kann nicht auf die Straße gehen, ohne dass die Deutschen ihre Hand ans Schwert legen und die Zähne gegen mich knirschen.“ 3

Freiheit

In Luther war wie in vielen anderen das Selbstbewusstsein des eigenen Ichs erwacht, das sich als in sich selbst gegründet erlebt und keine Bevormundung durch äußere Autoritäten und Dogmen mehr ertragen kann. Aber in Luther lebte es besonders kräftig auf, und er hatte nicht nur die Fähigkeit, ihm durch die Kraft seiner Sprache, sondern auch durch eindrucksvolle Taten wirkmächtigen Ausdruck zu geben. Eigenhändig warf er am 10. Dezember 1520 vor den versammelten Studenten die Bannandrohungsbulle des Papstes ins Feuer, erschien trotz inzwischen erfolgter Exkommunizierung am 17. April 1521 auf dem Reichstag zu Worms („Ich will hinein ziehen, wenn gleich so viele Teufel darinnen wären als Ziegel auf den Dächern“) und lehnte – alleine gegen die kirchlichen und weltlichen Autoritäten – es ab, seine Kritik zu widerrufen, mit der überlieferten Bekräftigung: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir.“ 4

Luther war zu der Überzeugung gekommen, dass ein Mensch, der fest an Gott und sein Seelenheil durch den Opfertod Christi glaube, nicht nur die Freiheit des Willens besitze, sondern auch zur Freiheit von seiner eigenen fleischlichen Natur und von allen bösen Mächten gelangen könne. Ja, er werde auch frei von der Bindung, die priesterliche Regeln und Dogmen ihm auferlegen wollen. Denn jeder Christ werde durch die Taufe selbst ein Priester mit einem eigenen unmittelbaren Verhältnis zu Gott. Und da jeder Christ Priester sei, besitze er auch das Recht, die Heilige Schrift nach seiner eigenen Erleuchtung auszulegen. Das war offene Rebellion der freien Individualität gegen den mittelalterlichen Herrschaftsanspruch der katholischen Kirche über die gläubig-untertanen Seelen.

Die Bibelübersetzung

Das eigene Erkenntnis-Verhältnis zur Bibel setzte voraus, dass jeder auch eine Bibel in den Händen hatte. Sie war ja bisher nur im Besitz des Klerus und einiger Gebildeter, zudem in lateinischer Sprache, wie auch die Messe lateinisch gehalten wurde. Zwar gab es bereits achtzehn Übersetzungen ins Deutsche, von denen aber nur wenige Exemplare existierten und wegen vieler Irrtümer und einer schwerfälligen Sprache kaum anerkannt waren.2 Luther machte sich an eine Übersetzung, die jeder verstehen sollte. Die Theologen und Gelehrten dürften „nicht länger auf Stelzen gehen“, man müsse dem gemeinen Mann auf Markt und Gasse „aufs Maul sehen“, und so wie er spricht, müsse das Bibelwort formuliert werden.5

Luthers Übersetzung wurde ein epochales Ereignis. Noch zu seinen Lebzeiten wurden in Wittenberg hunderttausend Exemplare seines Neuen Testamentes gedruckt; und obwohl man die Verbreitung teilweise obrigkeitlich verbot, wurde es das meistverkaufte Buch Deutschlands. Es war sprachlich ein Wunderwerk aus einem Guss, wie aus der formenden Kraft des deutschen Sprachgeistes selbst geschrieben und hob die deutsche Sprache auf eine neue Stufe. Luthers Sprache prägte den ost-mitteldeutschen Dialekt zur neuhochdeutschen Schriftsprache, nahm also über das Religiöse hinaus mächtigen Einfluss auf die deutsche Sprachentwicklung und wurde zum Fundament der nachfolgenden deutschen Literatur.

Nun konnte jeder fortan aus der verdeutschten Bibel heraus selbst den Weg nachzugehen versuchen, den Luther erkämpft hatte. Er erreichte, dass sich das Gotteswort, das für ihn in der Bibel geoffenbart war, direkt an den Einzelnen wenden und zu ihm verständlich sprechen konnte. Und wenn sich jeder in seinem Herzen mit Gottes Wort verbinden konnte, bedurfte er keines priesterlichen Mittlers und keines kirchlichen Vormunds. „Ja, auf dem Felsgrund der Bibel stehend, kann der Einzelmensch die ganze kirchliche Vergangenheit zur Rechenschaft fordern. … Dadurch wird der Mensch frei in sich von kirchlicher Vormundschaft. … Der Mensch ist reichsunmittelbar zu Gott.“ 6

Entstehungshintergrund der Bibel

Doch mit der Übersetzung der Bibel war ein Problem verbunden, das Luther nicht überschauen konnte. Luther lebte noch in der mittelalterlichen Überzeugung, dass die Bibel aus göttlichen Inspirationen hervorgegangen sei. Einmal befragt, worin er den Beweis dafür sehe, erwiderte er, dieser liege in ihren eigenen Lehren; nur mit göttlicher Inspiration hätten jene Männer einen solch innigen und tröstlichen Glauben schaffen können.7 Aber er konnte nicht mehr angeben, aus welchen Zusammenhängen die Evangelisten kamen und was sie für diese inspirativen Erkenntnisse vorbereitet hatte, die dem neuzeitlichen Denken zunehmend Verständnisschwierigkeiten machten.

Vielfach besteht heute die Meinung, das gegenwärtige Bewusstsein des Menschen, die Art des Wahrnehmens der Welt und des intellektuellen Denkens, sei die einzig mögliche Form des Bewusstseins, und bei den Menschen der Vergangenheit habe es sich nur um primitive Vorstufen gehandelt. Die Alten seien noch nicht so klug und aufgeklärt, dafür mit abergläubischer Phantasie begabt gewesen, mit der sie sich allerlei Götter zur Erklärung der Welt und zum Trost für schwere Tage ausgemalt hätten. – Das ist ein Kurzschluss aus unhistorischen, überheblichen Vorstellungen. Er kennzeichnet nicht die früheren Bewusstseinszustände, sondern die Phantasie des heutigen. Je weiter man in der Geschichte zurückgeht, umso selbstverständlicher findet man in allen Kulturen die Gewissheit einer übersinnlichen, göttlichen Welt, in welche die Menschen noch hellseherische Einblicke hatten, wie aus zahlreichen historischen Dokumenten auch klar hervorgeht.

Diese übersinnlichen Erkenntnisfähigkeiten gingen aber ganz allgemein sukzessive zurück und waren zur Zeit Christi kaum noch vorhanden. Darauf hatte der Mensch keinerlei Einfluss, wie überhaupt alle Bewusstseinsentwicklung mit dem Menschen einfach geschieht und er sich in einer bestimmten Bewusstseinsverfassung immer nur vorfindet. Es gab aber noch Mysterienstätten, in denen einzelne ausgewählte Menschen geschult und in die hellsichtigen Erkenntnisse der göttlichen Welten eingeweiht wurden, was mit einem Erleben außerhalb des Leibes verbunden war. Die griechischen Philosophen Platon (428-348 v. Chr.) Menippus (um 280 v. Chr.) und Plutarch (45-125 n. Chr.) z. B. berichteten einiges von ihren Erfahrungen als Mitglieder von Mysterien.8

Alle vier Evangelien enthalten Darstellungen, die zeigen, dass ihre Autoren durch eine besondere stufenweise Mysterien-Schulung gegangen sind. Lukas spricht sogar eingangs (nach dem griechischen Urtext) davon, dass die Kunde von den Ereignissen „auf uns gekommen (ist) durch die, die von Anbeginn an zu Selbstsehern (also zu hellsehenden Eingeweihten) und Dienern des Wortes (des Logos) geworden sind. Und so muss auch ich, nachdem ich sorgfältig und genau die Stufen des Pfades von Anfang an durchschritten habe, was sich mir gezeigt hat, in rechter Aufeinanderfolge niederschreiben.“ (vgl. Emil Bock Das neue Testament). Lukas bezeichnet sich also selbst als jemand, der die Stufen zum Eingeweihten durchgemacht hat. Luther konnte diesen Mysterien-Hintergrund nicht mehr erfassen und übersetzte ganz äußerlich: „Wie uns das gegeben haben, die es vom Anfang selbst gesehen und Diener des Wortes gewesen sind: Habe ich es auch für gut angesehen, nachdem ich alles von Anbeginn erkundet habe …“ Hier wird der Mysterien-Hintergrund verwischt.

Aus den Urfassungen der Evangelien wird deutlich, dass das Wirken Jesu Christi auf Erden in seiner Tiefe nur mit Mysterien-Wissen und -Erkenntnis erfasst und beschrieben werden konnte. So werden von den Evangelisten häufig Ausdrücke gebraucht, die Termini technici, Fachbegriffe der Mysterien sind. Nach Joh. 1; 43 – 51 z. B. bringt Philippus den Nathanael zu Jesus, der ihn sieht und sagt: „Siehe ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist.“ Und als Nathanael verwundert fragt, woher er ihn kenne, antwortet Jesus: „Bevor dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum saßest, sah ich dich.“ Da sprach Nathanael: „Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel!“

Rudolf Steiner machte darauf aufmerksam, dass jemand in den Mysterien nach dem Namen seines Volkes – Israelit oder Perser z. B. – benannt wurde, wenn er den fünften Einweihungsgrad erreicht hatte, in dem er das geistige Wesen des Volkes ganz in sich aufgenommen hatte und aus dem Volksgeist heraus objektiv dachte und handelte, ohne dass dies noch durch Persönliches verfälscht wurde. Jesus hatte ihn zuvor unter dem Feigenbaum sitzend als solchen erkannt, ein bildhafter Ausdruck, der im Buddhismus unter dem Bodhi-Baum heißt und einen bestimmten Zustand der Erleuchtung meint. Wer ihn so außerhalb des Leibes sehen und identifizieren konnte, war ein weitaus höherer Eingeweihter, ein König der Eingeweihten, ein Sohn Gottes.9

Die Schilderung äußerer Tatsachen ist vielfach zugleich die von spirituellen Vorgängen. In Joh. 6; 19 wird geschildert, dass die Jünger ohne Jesus mit dem Schiff fuhren und es schon finster geworden war. „Da … sahen sie Jesus auf dem Meer dahergehen und nahe zum Schiff kommen.“ Natürlich kann da nicht gemeint sein, dass Jesus in seinem physischen Leibe auf dem Meer „wandelt“, wie es vielfach heißt. Sie sahen ihn, obwohl es finster war, auf dem Meer dahergehen und nahe kommen, das heißt, sie sahen ihn übersinnlich in seiner geistigen Gestalt außerhalb des Leibes.

Bewusstseinsentwicklung

Die Evangelien sind also offensichtlich von Eingeweihten der Mysterien aus einem Wissen und anschauenden Erkennen einer übersinnlichen, göttlichen Welt geschrieben. Diese Fähigkeit hatten die Menschen im allgemeinen nicht mehr, aber sie fühlten sich noch einer göttlichen Welt nahe und fassten bis ins Mittelalter hinein die Evangelien auch als Botschaften aus der Welt der Engel, der Angeloi, auf. Und wenn Plato die Ideen als vom Menschen unabhängige lebendige Repräsentanten des Seins beschreibt, die einer realen göttlichen Ideenwelt entstammen, so war dies noch lange allgemeines Erleben der Menschen.

Dies änderte sich allmählich, und der Mensch erfasste die Begriffe und Ideen immer mehr als eigene seelische Erzeugnisse, die ihm nicht aus einer Ideenwelt zufließen, sondern durch innere Aktivität hervorgebracht werden. Und sie waren geistig leer und schattenhaft. In ihnen war nichts mehr vorhanden, was aus einer höheren Welt stammte. Er erfasste damit nur noch die äußere Sinneswelt, ohne den Hintergrund einer göttlichen Welt, an die jetzt nur noch geglaubt werden konnte.

Der Mensch war in seinem Innern mit sich allein – und er erfasste sich selbst als ein unabhängiges, in sich selbst gegründetes, freies Wesen. Und so strebt der Mensch seit dem 15. Jahrhundert mit aller Macht auch nach Freiheit von allen äußeren gesellschaftlichen Zwängen und Abhängigkeiten. In diesem Übergang lebte Luther und ereignete sich die Reformation.

Die Autorität der Bibel

In seinem Freiheitsbewusstsein stellte Luther der Autorität des Papstes, der Bischöfe und der kirchlichen Dogmen die Bibel entgegen, die jeden Einzelnen unabhängig machen und ihm eine sichere Glaubensgrundlage geben sollte. Das konnte nicht anders sein. Aber die Bibel war doch auch noch ein äußerer Halt, gewissermaßen eine andere Form von Autorität, an die sich zu halten jeder verpflichtet war, wenn auch eine stumme, die man erst in sich zum Sprechen bringen musste. Conrad Ferdinand Meyer dichtete: „Er fühlt der Zeiten ungeheuren Bruch / Und fest umklammert er sein Bibelbuch.“ An die Stelle des Papstes trat gewissermaßen ein papierener Papst.

Und die neue deutsche Bibelübersetzung Luthers war ein Kind des neuen Bewusstseins, das bei ihm noch eine gewisse Seelenfülle hatte, aber an die spirituellen Mysterieninhalte nicht mehr herankam. Sie konnte noch paar Jahrhunderte als Seelennahrung dienen, welche sich aber unter dem ganz an die Sinneswahrnehmungen gebundenen Verstandesdenken immer mehr verlor. Im Zuge der „Entmythologisierung“ der Bibel innerhalb der evangelischen Kirche wurde aller mythische, übersinnliche Gehalt der Bibel schließlich entfernt. Vom Mensch gewordenen Gott blieb nur noch der vom irdischen Verstand leicht erfassbare „schlichte Mann aus Nazareth“ übrig. Ein Mensch wie alle, wenn auch besonders tugendhaft. Zudem begleitete ihn der ständige unterschwellige Zweifel, ob er überhaupt gelebt habe.

Das neuzeitliche Denken hatte die Bibel zum Bollwerk gegen die Übermacht der alten Autoritäten aufgerichtet. Aber eben dieses irdische Denken machte die Bibel zum erstarrenden Bollwerk gegen den eigentlichen, spirituellen Gehalt des Christentums selbst. Das ist die besondere Tragik in der Entwicklung der protestantischen Kirchen. „Heute ist die Bibel ein Trümmerfeld. … Die Bibel als Gottes Wort im Luthersinn ist gefallen. Es gibt in Luthers Nachfolge keine große, mächtige, klare Anschauung vom göttlichen Wort.“ 11

Noch eine weitere Entwicklung wirkte sich ungewollt deformierend auf die neue Kirche aus.

Staatskirche und die Folgen

Am Ausgangspunkt der christlichen Entwicklung steht die vollkommen selbstlose, göttlich-menschliche Gestalt Jesus von Nazareth, der keinerlei Amt bekleidete, der weder in die Politik einzugreifen, noch eine kirchliche Führerrolle zu spielen beabsichtigte. Er war das Bild der bewussten Machtlosigkeit gegenüber allen Machtverhältnissen dieser Welt. „Er macht keinen der Ansprüche irgendeiner Priesterhierarchie mit und ist doch der „Gute Hirte“. Und in der Fußwaschung gibt er kund: nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen bin ich da. Hat aber das Christentum in seiner historischen Entwicklung vermieden, sich mit dem Machtprinzip zu verbinden?“ 12

Doch nicht nur die römische Kirche verband sich früh mit der Staatsmacht und wurde schließlich eine eigene politische Instanz. Auch Luther holte gegen die übermächtige Macht der katholischen Kirche die Regional-Fürsten zu Hilfe, „um die junge, noch nicht allein lebensfähige Kirche in ein Stützkorsett politischer Gewalt zu stecken, und setzt so an die Stelle des Kirchenstaates die Staatskirche.“ 13 Damit leitete er eine weitere verhängnisvolle Fehlentwicklung ein. Bereits 1526 kam es dazu, dass die Landesfürsten zu Notbischöfen erklärt wurden. Schon vorher wurde praktiziert und 1555, nach Luthers Tode, festgelegt, dass die Untertanen eines Fürsten dessen Religion anzunehmen hatten: Cujus regio, ejus religio – wem das Land gehört, dem gehört die Religion.

Nach diesem Prinzip fielen alle Kirchengüter eines Landes dem Landesfürsten zu, wenn er zur Reformation übertrat. Häufig war diese materielle Aussicht das ausschlaggebende Motiv. Umgekehrt wurden die Bewohner oft gezwungen, gegen ihre Überzeugung evangelisch oder katholisch zu sein, es sei denn, sie wanderten aus – etwas, was der Lutherschen „Freiheit eines Christenmenschen“ diametral zuwiderlief. Dieser Bund, den Luther mit den weltlichen Mächten schließen musste, war gleich im Entstehungsaugenblick der protestantischen Ära ein schwerer Sündenfall, der den reinen Reformationsimpuls schwer schädigte. Bis 1918 war z. B. der König von Preußen zugleich Bischof und oberster Führer der preußischen evangelischen Landeskirche. Nach der Revolution ging die Leitung auf ein Kollegium von drei protestantischen Ministern, also praktisch an den Verwaltungsrat der Juristen und Beamten über.

Diese Verbundenheit mit der staatlichen Macht hat den Geist der evangelischen Kirchen bis heute geprägt. Man hat die Trennung von Kirche und Staat innerlich nie ganz vollzogen. „Die beiden großen Kirchen in Deutschland sowie die ´Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche` regeln die Rechte und Pflichten der Pfarrer durch Kirchengesetz (Pfarrerdienstrecht), das sich weitgehend am staatlichen Beamtenrecht und an den Laufbahnen von Studienräten orientiert.“ (Wikipedia)

„Man hat niemals die Trennung von Kirche und Staat ernstlich gewollt. Im Gegenteil hat man die Verquickung von Politik und Religion sogar für gut gehalten und hält bis heute daran fest. Das ist die steckengebliebene Reformation. … Mit dieser Tragödie hängt zusammen, dass der Protestantismus, mindestens in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, immer zu einer gewissen Vergötterung des Staates neigt. Das ´Gottesgnadentum` der Fürsten hält auch da, wo die monarchische Staatsform fallen gelassen wurde, in veränderter Form immer noch an durch den göttlichen Nimbus, den man dem Staat zugestehen möchte. Die Stimmung ´Thron und Altar` wirkt weiter. …

Da ist es denn kein Wunder, dass man es immer wieder mit politisierenden Pastoren zu tun hat. … Je mehr vonseiten der Geistlichkeit in die Politik hineingeredet wird …, umso weniger hat faktisch das Christentum als solches Einfluss auf den Gang der Menschheitsschicksale. Durch jede Verquickung von Politik und Religion wird das eigentliche Niveau des Christentums heruntergedrückt. Oft hat man den Eindruck: Wenn nur die Kirchenleute mehr Religion hätten, d.h. wenn sie sich zu der spirituellen Überschau eines apokalyptisch-christlichen Zeitbewusstseins aufschwingen könnten, so brauchten sie für den Inhalt ihrer Kundgebungen keine Anleihen bei der Politik zu machen; die christliche Verkündigung würde von einer höheren, umfassenderen Warte aus erfolgen und dadurch wahre menschlich-menschheitliche Zielsetzungen und Wegweisungen vermitteln.“ 14

Diese Worte eines ursprünglich evangelischen Theologen wurden 1951 geschrieben. Jeder erlebt heute täglich, dass die Verquickung der protestantischen Kirchen mit der Politik und den gesellschaftlichen Verhältnissen noch viel schlimmer geworden ist. Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz bringt sie auf den Punkt. Der heutige Glaube sei auf ein Glaubensminimum reduziert, auf die Funktionserfordernisse einer sogenannten Zivilreligion, einer „Schwundstufe des Christentums“, das nicht mehr wegen seines Wahrheitsanspruches, sondern nur noch wegen seiner ethisch und politisch stabilisierenden Funktion ernst genommen werde. Es gehe nicht mehr um den Glauben, sondern um die Genugtuung, ein guter Mensch zu sein.15

Die unvollendete Reformation

Luthers Rebellion gegen die Zustände der Kirche und ihren absoluten Autoritätsanspruch war zeitgemäß. Er handelte aus entwicklungsgeschichtlicher Notwendigkeit heraus, die er kraftvoll erfasste. Mehr als er erreicht hat, konnte man, gemessen an den Zeitverhältnissen und Umständen, denen er ausgesetzt war, kaum erwarten. Es war schon gigantisch. Aber wo lebt dieser Geist Luthers heute, der aus der Erkenntnis des Zeitgemäßen auf Veränderung drängt? In der evangelischen Kirche ist er nicht erkennbar.

Wie würde Luther heute handeln, wenn er sähe, dass die Absicht, dem einzelnen Christen durch den Verweis auf das Wort des Evangeliums eine eigene, freie und unmittelbare Verbindung zu Gott zu schaffen, letztlich nicht gelungen ist? Der Mensch ist an Worte gebunden, denen der ursprüngliche spirituelle Inhalt entschwunden ist. Die Evangelisten haben aus ihrem damaligen Bewusstsein Ideen und Bilder mit übersinnlichem Inhalt in die Worte gelegt, die der heutige Mensch mit seinen Verstandesbegriffen, die ganz auf die Sinneswelt bezogen sind, nicht mehr darin finden kann. Er füllt die Worthülsen selbstverständlich mit heutigen sinnlichen Inhalten.

Ein wahrer Nachfolger in lutherischem Geiste müsste sich sagen: Also müssen wir unser heutiges Denken, das mit seinen Inhalten von der göttlichen Welt isoliert ist, aber dadurch das Bewusstsein der Freiheit gebracht hat, wieder in die übersinnlich göttliche Welt hineinführen, damit wir überhaupt wieder an die Substanz des Christentums herankommen. Aber die bedeutendsten Ansätze in dieser Richtung hat es nur außerhalb der Kirche und gegen sie in der deutschen Klassik und idealistischen Philosophie gegeben. Immerhin hatten so bedeutende Gestalten wie Fichte, Hegel, Schelling auch evangelische Theologie studiert, von deren Dogmatik sie sich aber nicht fesseln ließen. Sie waren die wahren Träger einer fortwährenden Reformation des Geistes. Ihre Ansätze zur Spiritualisierung des Denkens hat bisher nur Rudolf Steiner aufgegriffen und zu konkreten Erkenntnissen übersinnlicher Welten weitergebildet. Nur in Kirchen, die auf neuen spirituellen Erkenntnissen aufbauen, kann eine fortdauernde Reformation stattfinden. Die bröckelnde evang. Kirche, die sich auf einer „Schwundstufe des Christentums“ befindet, ist dazu nicht imstande.

—————————————–

